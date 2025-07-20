37 طناً إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول 2025

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج السودان من الذهب بلغ نحو 37 طناً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، في وقت يواصل فيه القطاع أداءه رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تعاني منها البلاد.

وكان الإنتاج في عام 2024 قد تجاوز حاجز 64 طناً، جرى تصديرها بالكامل.

ويشهد قطاع التعدين في السودان عودة تدريجية للنشاط، حيث استعادت جميع الشركات التي كانت تعمل قبل اندلاع الحرب عملياتها بالكامل. ويبلغ عدد الشركات العامة العاملة في القطاع حالياً نحو 40 شركة.

ويعد التعدين التقليدي المحرك الأبرز للصناعة، إذ يستحوذ على نحو 80% من مساحة السودان، وشهد توسعاً لافتاً في القوى العاملة، مع ارتفاع عدد العاملين فيه إلى قرابة 4 ملايين مواطن، مقارنة بنحو مليونين فقط قبل اندلاع الحرب.

وافتتحت الشركة، وهي الذراع الرقابية لوزارة المعادن مكاتبها أخيراً في ولاية جنوب كردفان ليزيد عدد الولايات المنتجة إلى 7 ولايات، لكن يظل عددها أقل من المسجل قبل الحرب بواقع 14 ولاية.

وتراهن الحكومة السودانية على الذهب كمورد استراتيجي لتعزيز الإيرادات في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتوقف الصادرات الزراعية والصناعية، وسط استمرار النزاع المسلح الذي يعرقل سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج في قطاعات واسعة من البلاد.