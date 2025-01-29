مصر تعلن اكتشاف نفطي جديد في خليج السويس

أكدت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان "من خلال أعمال حفر البئر الجديدة التي تقع في منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو ثمانية ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية".

وتتولى شركة دراجون أويل الإماراتية أعمال حفر البئر الاستكشافية من خلال شركة بترول خليج السويس (جابكو).

وأضافت الوزارة أن جابكو ستستكمل "عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا".