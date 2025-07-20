صادرات ليبيا من النفط ترتفع 13% خلال النصف الأول 2025

ارتفعت صادرات ليبيا من النفط المنقول بحرًا خلال النصف الأول من عام 2025، بمقدار 141 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن.

وخلال المدة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، ارتفع متوسط الصادرات من النفط الخام والمشتقات النفطية المنقولة بحرًا إلى 1.25 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ1.11 مليونًا خلال المدة المقابلة لها من عام 2024، وبذلك سجَّل نموًا نسبته 12.7%.

بلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري تجاوز نظيره في عام 2023، البالغ 1.12 مليون برميل يوميًا.

وتعكس هذه الزيادة استعادة تدريجية لوتيرة الصادرات الليبية في ظل تحسُّن طفيف في الإنتاج وظروف التصدير، رغم استمرار بعض التحديات الأمنية واللوجستية في بعض المناطق المنتجة.

ويشكّل قطاع النفط الليبي قرابة 60% من الناتج المحلي، و95% من إجمالي صادرات البلاد.

ومن جانب اخر بلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط المنقول بحرًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.25 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.045 مليونًا في المدة نفسها من عام 2024، أي بزيادة تُقدَّر بـ207 آلاف برميل يوميًا.

وفي الربع الثاني من 2025، حافظت الصادرات على المسار التصاعدي، مسجلةً 1.253 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.177 مليونًا خلال الربع الثاني من 2024، أي بزيادة تقارب 76 ألف برميل يوميًا.

وسجلت صادرات ليبيا من النفط المنقول بحرًا أداءً شهريًا متباينًا خلال النصف الأول من عام 2025، مع شهور شهدت قفزات ملحوظة في متوسط الصادرات، وأخرى حافظت على وتيرة مستقرة، لكن جميعها بقي ضمن مستويات تتجاوز حاجز 1.2 مليون برميل يوميًا.