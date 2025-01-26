مجلس التعاون الخليجي السادس عالمياً في حجم التبادل التجاري السلعي 2023

كشف تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي لسنة 2023 والصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن المجلس حقق المركز السادس بين أعلى دول العالم (إذا تم النظر إليه على أنه دولة واحدة أو تكتل واحد) في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4 % من مجمل حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 1.5 تريليون دولار في سنة 2023 بانخفاض بلغ معدله 4 % عن العام السابق.

وحقق مجلس التعاون الخليجي المركز الثالث من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في سنة 2023 بقيمة 163.7 مليار دولار، مقابل 381.3 مليار دولار في سنة 2022، وبانخفاض قدره 57.1 %.

صادرات

وأشار التقرير إلى أن مجلس التعاون الخليجي حقق المرتبة الخامسة بين أعلى دول العالم في مؤشر مجمل الصادرات السلعية في سنة 2023 بحصة بلغت 3.1 % من مجمل حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 0.8 تريليون دولار في سنة 2023، وبانخفاض بلغ معدله 14.5 % عن العام السابق.

وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالمياً في مؤشر مجمل الواردات السلعية في سنة 2023 بحصة بلغت 2.7 % من مجمل حجم واردات السلع العالمية، وبقيمة 0.7 تريليون دولار في سنة 2023، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 % عن العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن التبادل التجاري السلعي لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) انخفض بنسبة 4.0 % في سنة 2023؛ فبلغ نحو 1.482.4 مليار دولار لسنة 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية لمجلس التعاون من 962.6 مليار دولار في سنة 2022 إلى 823.1 مليار دولار في سنة 2023، أي بانخفاض نحو 139.5 مليار دولار وبنسبة بلغت 14.5 %.

وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي إن الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 659.3 مليار دولار في 2023 مقابل 581.3 مليار دولار في سنة 2022، بارتفاع قدره 78.0 مليار دولار عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4 %. وأفاد المركز بأن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 % في 2023 لتبلغ 525.5 مليار دولار مقارنة بـ661.1 مليار دولار في 2022.

الصين

وأوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسين لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في سنة 2023، فبلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 297.9 مليار دولار متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 150.4 مليار دولار وبفارق 147.6 مليار دولار.

كما تمثل الصين أهم الشركاء التجاريين الرئيسين لمجلس التعاون؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى من حيث مؤشر الصادرات السلعية؛ فاستوردت ما نسبته 19.2 % من مجمل الصادرات السلعية الخليجية إلى الأسواق العالمية في 2023، بقيمة بلغت 158.3 مليار دولار مقارنة بـ190.4 مليار دولار في 2022، وبنسبة انخفاض 16.8 %.

واحتلت الصين كذلك المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في مؤشر مجمل الواردات السلعية لسنة 2023، فصدرت ما نسبته 21.2 % من قيمة مجمل الواردات السلعية لمجلس التعاون في 2023، بقيمة بلغت 139.6 مليار دولار في سنة 2023 مقارنة بـ126.0 مليار دولار في 2022.