22 فبراير إعلان الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط 2025

يتم إعلان الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 22 فبراير المقبل برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية للعام 2025، وتكريم 393 فائزاً من إجمالي 1100 مرشح للجائزة تقدموا للمنافسة للفوز بها من أفراد ومؤسسات، بـ 13 دولة: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، مصر، تركيا، الأردن، عُمان، تونس، إيران، لبنان، الجزائر.

حفز الابتكار

وأوضحت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي، أن الجائزة تُعد أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت الجائزة هذا العام في دورتها السادسة، عدداً أكبر من المرشحين بلغ نحو 1100 مرشح تقدموا لأكثر من 150 فئة تشملها الجائزة، منها الإنجازات والتطبيقات، والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وخدمة العملاء والموارد البشرية، والفئات الفردية والفعاليات، والعروض المباشرة والافتراضية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإدارة والتكنولوجيا، والاستدامة، وقيادة الفكر والعديد من الفئات الأخرى التي تشملها الجائزة.

صناعة العقول

وأضافت غالاغر: إن النتائج النهائية للفائزين، قام عليها أكثر من 118 محكماً من خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين، قاموا بتحديد متوسط ​​تقييمات الفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يؤكد المستوى التنظيمي الذي وصلت إليه الجائزة، وأنها حققت أهدافها في تحفيز وتشجيع صناع المحتوى، الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، وتصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، وتؤثر في صناعة العقول.

وأشارت إلى أنه من بين الفائزين الذين حصلوا على أكثر من جائزة، بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية من الإمارات، كانت جمارك أبوظبي، وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وبلدية منطقة الظفرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وجهات ميرال، وتاتا للخدمات الاستشارية، وشركة الخليج للملاحة (دبي)، فيما من السعودية فازت بأكثر من جائزة كل من جمعية إنسان الخيرية لرعاية الأيتام وأمهاتهم، والهيئة الملكية لجبيل وينبع، وأرامكو السعودية، وهيئة الأزياء، وزيرا أرابيا، ومن البحرين كانت أكشن لابز للاستشارات؛ كما فازت دي إتش آل إكسبريس من دول عدة؛ ومن تركيا فازت كل من Ebebek Mağazacılık A.Ş.