تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% في 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، "الأربعاء”، أن التضخم السنوي في المملكة، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% خلال 2024، مقابل 6.1% خلال 2023، و6.6% خلال 2022.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%.

كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.

وكان بنك المغرب المركزي قد خفض خلال ديسمبر 2024 سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 %.