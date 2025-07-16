صندوق النقد الدولي يكشف تاريخ سداد مصر ديونها كاملة

كشف صندوق النقد الدولي عن تطورات مهمة بخصوص مديونيات مصر، مؤكداً أن القاهرة ستنجز سداد كامل التزاماتها للصندوق، بما فيها أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، هذا الإعلان يأتي ليؤكد التزام الحكومة المصرية الصارم بالخطة الزمنية المحددة للسداد، مما يرسم مساراً واضحاً نحو التخلص التدريجي من أعباء الديون الخارجية للصندوق.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024-2025، في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية وفق صحيفة الشروق المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، متوقعاً انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجياً حتى تصفيرها بحلول 2047.