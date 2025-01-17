سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

يواصل المواطنون المصريون متابعة حركة أسعار العملات، خصوصًا الدولار، الذي يحظى بأهمية كبيرة في المعاملات اليومية والاقتصادية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: 50.33 جنيها للشراء، و50.43 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.

بنك القاهرة وبنك قناة السويس: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.

التجاري الدولي (CIB): 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.

نكست بنك وبنك الإسكندرية: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.

البنك العقاري المصري العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع (أبوظبي الإسلامي 50.41 جنيها للشراء و50.50 للبيع).

بنك التعمير والإسكان: 50.30 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي وبنك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول: 50.30 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.38 جنيها للشراء، و50.48 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم:

اليورو: 51.66 جنيها للشراء، و51.96 جنيها للبيع.

الجنيه الإسترليني: 61.30 جنيها للشراء، و61.79 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي: 162.41 جنيها للشراء، و163.55 جنيها للبيع.

الريال السعودي: 13.37 جنيها للشراء، و13.44 جنيها للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.69 جنيها للشراء، و13.73 جنيها للبيع.

الريال القطري: 12.77 جنيها للشراء، و13.83 جنيها للبيع.

يُذكر أن أسعار العملات في البنوك المصرية يتم تحديثها يوميًا وفقًا للتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.