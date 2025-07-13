سوريا تطلق نظاماً جديداً للتمويل العقاري

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أنه تم تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع، ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وقال الحصرية، إنه «في إطار العمل على تلبية تطلعات الشباب السوري للحصول على سكن لائق في سن مبكرة، تم تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري».

وأوضح أن النظام تضمن إنشاء هيئة التمويل العقاري كونها جهة منظمة للقطاع، وصندوقاً للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة، تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأشار إلى أنه تم الاستناد إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.

وقال الحصرية، إنه وفي ظل الدمار، الذي لحق بجزء مهم من المساكن، يجب توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها.

وأضاف أن السكن ليس رفاهية بل حقاً أساسياً، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، ولذلك ليكن الهدف هو «بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري».

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي سيدعم عمل وزارة المالية ضمن الأسس والقواعد المتاحة له، ضمن المعايير العالمية للنهوض بالتمويل العقاري.