مصر تحتفظ بمكانتها الأولى عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة

حافظت مصر على مكانتها في المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة خلال عام 2024، بحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واستحوذت مصر على 27% من الحصة السوقية العالمية، بإجمالي صادرات بلغت 383 مليون دولار، وبكمية تجاوزت 353 ألف طن.

وأوضح المجلس أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمسار نمو قوي حققته مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ معدل النمو السنوي في قيمة الصادرات نحو 26% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في حين بلغ معدل النمو في الكميات 24% خلال نفس الفترة.

كما شهد العام الأخير فقط (2023–2024) نمواً في القيمة بنسبة 14%، في مؤشر واضح على تزايد الطلب العالمي على الفراولة المصرية المجمدة.

وأشار المجلس إلى أن الصين تصدرت قائمة أكبر 5 دول مستوردة للفراولة المصرية في 2024، بإجمالي واردات بلغت 41.9 مليون دولار (تمثل 11% من إجمالي الصادرات)، تلتها ألمانيا بقيمة 41.8 مليون دولار، ثم روسيا بـ31.1 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ30.9 مليون دولار، وبولندا بـ30.5 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الدول الخمس وحدها استحوذت على نحو 46% من إجمالي صادرات مصر من الفراولة المجمدة، ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة، وانتشار المنتج المصري عبر مختلف القارات، بالإضافة إلى عمق الثقة، التي تحظى بها الفراولة المصرية لدى كبار المستوردين عالمياً.