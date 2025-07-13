الدرهم المغربي يرتفع مقابل اليورو.. ويتراجع أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.3% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.2% أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 يوليو 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي المغربي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم تسجل خلال الفترة ذاتها أية عملية مناقصة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار 9.01 دراهم، فيما سجل سعر اليورو 10.5 دراهم.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 405.1 مليارات درهم بتاريخ 4 يوليو، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفاع سنوي بلغ 11.7%، وفق موقع «هسبريس» المغربي.

وضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي ما يعادل 131.9 مليار درهم في السوق النقدية، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 34.5 مليار درهم.

وسجلت السوق بين البنوك المغربية متوسط حجم تداول يومي بلغ 3.4 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البين-بنكي خلال هذه الفترة 2.25%.

أما على مستوى سوق البورصة فقد واصل مؤشر «مازي» مساره التصاعدي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها، ليرتفع أداؤه منذ بداية العام الحالي إلى 27.4%.