مؤشرات الأسهم العربية حمراء.. وسوق دبي الناجي الوحيد

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5230 نقطة، اليوم أولى جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.08% أو ما يعادل 4 نقاط، مسجلاً 5232.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق ما يناهز 417 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 916.08 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 916.5 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وارتفع سهم أرامكس بالنسبة القصوى عند 2.65 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين درهم، وذلك عقب إعلان الشركة تلقيها عرضاً للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من رأس مالها من شركة القابضة، بسعر 3 دراهم للسهم.

وقاد سهم «أرامكس» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 40.8% من سيولة سوق دبي بقيمة إجمالية جاوزت 264.5 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 7.6%، و«تكافل الإمارات» 6.6%، و«بي إتش إم كابيتال» 3.7%، و«مصرف عجمان» 1.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.16%. كما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.5% عند 0.420 درهم.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1.9% عند 12.75 درهماً، وانخفض سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 1.1% عند 0.262 درهم.

وكان سهم «دريك آند سكل» الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 0.359 درهم، وبتداولات قاربت 47 مليون سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في الجلسة ، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 113.65 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 414.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 300.9 مليون درهم.

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9459.18 نقطة متراجعاً 0.38% في الجلسة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 180.4 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 88.1 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 59.99 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «رابكو للاستثمار» 14%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 9.57%، و«أريد» 4.7%، و«ألفا ظبي القابضة» 3.4%، كما ارتفع سهم فينكس بنسبة 0.8% عند 1.22 درهم.

وأقفل سهم إشراق للاستثمار على انخفاض بنسبة 2% عند 0.341 درهم، بينما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 1.8% عند 2.16 درهم، وانخفض سهم «لولو» بنسبة 1% عند 1.99 درهم، سهم.

وكان سهم دانة غاز الأكثر، حيث جاء مرتفعاً بنسبة 1.6% عند 0.757 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 928.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و648.06 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 522.6 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجعت أسواق الأسهم العربية في ختام تعاملات اليوم، ومسقط 0.01%، والكويت 0.25% وقطر 1.78%، وبورصة البحرين 2.56%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12110 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليارات ريال. وتراجع سهم أكوا باور، بنسبة 1 % عند 396.60 ريالاً. وهبط سهم معادن، بنسبة 2 % عند 47.15 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت إنهاء المناقشات الخاصة بالصفقة المقترحة مع شركة ألبا البحرينية. وتصدر سهم سينومي ريتيل، تراجعات السوق بنسبة 6 %.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 28.05 ريالاً.

وصعد سهم المتحدة الدولية القابضة، بنسبة 8 % عند 187 ريالاً، وارتفع سهم بروج للتأمين 10% إلى 22.54 ريالاً، وأنهت أسهم المجموعة السعودية، وأديس، ولومي، وفرة، ومبكو، وميدغلف، الكابلات السعودية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط.