بورصة الخليج للسلع: 12% نمواً في أحجام التداول خلال 2024

أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية للعقود الآجلة والسلع، اليوم، عن استمرار النمو في عام 2024، حيث حققت أداءً قوياً عبر مؤشرات رئيسية، ما يعزّز مكانتها كمنصة رائدة لتداول السلع في المنطقة.

ووفقاً لتقارير الشركة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 12% في العام 2024، حيث تم تداول 1.32 مليون عقد في العام 2024 مقارنة بـ 1.18 مليون عقد في عام 2023.

وشهد حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم نمواً ملحوظاً بنسبة 20%، حيث ارتفع من 800 ألف عقد في عام 2023 إلى 959 ألف عقد في عام 2024.

وقال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي إن زيادة حجم التداول الإجمالي بنسبة 12% والنمو بنسبة 20% في حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم يؤكدان قدرتنا على تلبية متطلبات السوق بفاعلية.

وأوضح أن العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع تعد أداةً رئيسية للتسعير والتحوط، حيث يستخدمها مجموعة واسعة من المشاركين في السوق لاستراتيجيات إدارة المخاطر.