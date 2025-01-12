الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس الليبية بعد انقطاع 10 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) ووزير المواصلات في طرابلس أن الشركة استأنفت رحلاتها المباشرة إلى طرابلس في ليبيا اليوم الأحد، لتصبح أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع دام 10 سنوات بسبب الحرب الأهلية في ليبيا.

وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقال أندريا بيناسي المدير العام للشركة في بيان "نحن فخورون بإطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين طرابلس ومطار فيوميتشينو في روما اليوم، لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين ليبيا وإيطاليا دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين".