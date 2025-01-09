أسعار الذهب في مصر اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس، بعد موجة صعود عالمية وصلت بالمعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أسابيع في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع مع توجه المستثمرين لجني الأرباح، بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره غدًا، والذي قد يقدم مؤشرات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب محليًا

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

عيار 24: سجل الجرام 4291 جنيهًا.

عيار 21: الأكثر تداولًا في السوق المحلية، استقر عند 3755 جنيهًا.

عيار 18: بلغ سعر الجرام 3218 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعر الجرام 2503 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب (عيار 21): استقر عند 30040 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2659.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.53 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2678.30 دولارا.