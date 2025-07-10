«كوفاس» العالمية تستكمل الاستحواذ على «سيدار روز»

أعلنت شركة «كوفاس» العالمية عن إتمام استحواذها الاستراتيجي على مجموعة «سيدار روز» العاملة في مجال خدمات المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع «سيدار روز» بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاماً، وتُعد من أبرز مزودي حلول المعلومات التجارية في المنطقة.

وفي سوق يتّسم بصعوبة الوصول إلى البيانات الموثوقة، ومع توقعات إيجابية لنمو اقتصادي مستدام؛ نجحت «سيدار روز» في بناء شبكة أعمال قوية مكنتها من تقديم بيانات دقيقة وموثوقة، تحظى بتقدير واسع من قبل عملائها، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية.

وبموجب هذا الاستحواذ، أصبحت «سيدار روز» المزود الرئيسي للمعلومات لدى «كوفاس» في المنطقة. ومن المقرر أن تتولى «سيدار روز» مسؤولية تزويد «كوفاس» بكامل البيانات المطلوبة في مجالي تأمين الائتمان وخدمات المعلومات.

وبفضل هذا الاستحواذ، سوف يستفيد جميع عملاء «كوفاس» من البيانات المُحسّنة التي تقدمها الشركة.

وتُعد هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية لشركة «كوفاس»، لا سيما أنها ستعزز بشكل كبير من قدرتها على إنتاج المعلومات في الأسواق التي تشهد تحديات في الوصول إلى البيانات الموثوقة.

كما يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع أهداف خطة كوفاس «Power the Core»، والتي تضع التميّز في جودة البيانات في صدارة أولوياتها، كونها الركيزة الأساسية لتسريع النمو وتعزيز القدرة التنافسية.