"منافاتف" تجتمع في الأردن لتفعيل الخطط الإستراتيجة للمجموعة

اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "منافاتف"، في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان، لتفعيل الخطط الإستراتيجة للمجموعة.

ترأس الاجتماع سعادة سامية أبو شريف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة سعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.

وعقد اجتماع المجموعة لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الإستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام الـ39 للمجموعة في نوفمبر 2024 ،بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.

وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الأولويات الخمس، تعزيز دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ودعم الدول الأعضاء فيها التي توشك على الخضوع لعملية التقييم، بالإضافة إلى تعزيز نظام حوكمة المجموعة.

كما تشمل الأولويات؛ الاستمرار بدعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة عمل توصيات مجموعة العمل المالي لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحا واستهدافا لتحقيق التوصيات، بالإضافة تعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والهيئات الإقليمية الأخرى بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة وخطة عملها.

وتشمل الأولوية المشتركة الخامسة لرئاسة المجموعة الإقليمية؛ تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وستتولى سعادة سامية أبو شريف، منصب رئيس مجموعة العمل المالي للمنطقة لعام 2025، فيما سيشغل سعادة حامد سيف الزعابي، منصب نائب الرئيس في الوقت ذاته، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة في 2026.

وبهذه المناسبة، أكدت أبو شريف أن الأولويات المشتركة لرئاسة "منافاتف" ترسم مساراً طموحاً لتعزيز التوجه الإستراتيجي ورؤية المجموعة وأولوياتها القادمة والذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية البلدين على مدى رئاستيهما للعامين 2025 و2026 بشكل فاعل ومثمر والإستمرارية في تنفيذ وتحقيق الأهداف بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدوليين والمجموعات الإقليمية النظيرة حول العالم.

من جانبه قال سعادة حامد سيف الزعابي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيز قدراتها لمكافحة الجرائم المالية، مؤكدا عزمهم على تعزيز المبادرات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن دولة الإمارات تفخر بدورها الفاعل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلتزم في دورها المحوري لحماية نزاهة النظام المالي العالمي، منوها إلى أن التركيز المشترك على هذه الأولويات الاستراتيجية الخمس يضمن تحقيق تقدم ملموس في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأعرب سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، عن أهمية المبادرة المشتركة بين الرئاسة الحالية للمجموعة ممثلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والرئاسة القادمة للمجموعة ممثلة بدولة الامارات العربية المتحدة، خصوصا في هذا الوقت والذي يتزامن مع مرور عشرين سنة على إنشاء المجموعة وأهمية تبنى ممارسات تدعم المجموعة والمنطقة لمواجهة التحديات المتجددة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ضمان تنفيذ خطط إستراتيجية متوسطة المدى تخدم المجموعة وأهدافها وتطلعتها وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأظهرت كلّ من الإمارات والأردن، التزاماً طويل الأمد لدعم وتحقيق أهداف المجموعة التي تأسست في عام 2004، حيث تضم المجموعة الآن 21 دولة عضو من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و18 عضوا مراقبا بإعتبارها جهات فاعلة دولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ويعمل جميع الأعضاء على تعزيز تنفيذ توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ورفع مستوى الإمتثال بتلك التوصيات والمعايير الدولية.

وتهدف الإمارات والأردن في هذا الإطار إلى تعزيز مساهمة المجموعة في النزاهة المالية العالمية وتعزيز الجهود الإقليمية للحد من مخاطر الجرائم المالية.