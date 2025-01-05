السعودية تعلن اكتمال تشغيل كافة مسارات "قطار الرياض"

أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الأحد ، تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض،وبذلك يكتمل تشغيل جميع مسارات مشروع شبكة "قطار الرياض".

وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، في بيان اليوم ، إنها قامت بتشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض الذي يربط شرق المدينة بغربها ويمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقاً بطول إجمالي 41 كم.

وأضافت أنه بذلك يكتمل التشغيل التتابعي لمسارات شبكة قطار الرياض الستة وفق الخطة المعلنة عند افتتاح المشروع.

كما أوضحت أنه يمكن استخدام المسار البرتقالي عبر محطات "طريق جدة"، و"طويق"، و"الدوح"، و"طريق هارون الرشيد"، و"النسيم" التي تُعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي، والمسار البنفسجي.

كما أفادت الهيئة بتشغيل ثلاث محطات جديدة على "المسار الأزرق" هي "المروج"، و"بنك البلاد"، و"مكتبة الملك فهد".

ويعزز تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة، الربط بين أجزاء العاصمة السعودية وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 6ر3 ملايين راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً.