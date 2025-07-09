البورصة المصرية تستأنف التداول بعد انقطاع للاتصالات جراء حريق "سنترال رمسيس"

قالت البورصة المصرية إنها ستستأنف عملها اليوم الأربعاء بعد انقطاع في الاتصالات والإنترنت جراء حريق في مركز اتصالات رئيسي بوسط القاهرة يوم الاثنين.

وذكرت في بيان "تعلن البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق التاسع من يوليو 2025. ويأتي ذلك تتويجا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة".

وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت "الثلاثاء" بيانا بشأن حريق سنترال رمسيس، وأفادت بأن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى أسباب اندلاع الحريق في المبنى الرئيسي للاتصالات في البلاد.

وأوضح البيان ان النيابة تلقت إخطاراً بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات ، وأشارت إلى أن المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة.

ولفت البيان ،الذي نشرته النيابة العامة على موقعها الإلكتروني ، إلى أن فريق آخر من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث، لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن واحداً وعشرين مصاباً.

وتابع البيان أن النيابة ناظرت جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.

وأكدت أنه جار استكمال التحقيقات للوصول إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط أربع وفيات و27 مصابا إثر حادث حريق سنترال رمسيس أمس الاثنين.

وأعلنت البورصة المصرية تعليق التداول، الثلاثاء، "حرصا على مصالح كافة الأطراف وتكافؤ الفرص بين المتعاملين.