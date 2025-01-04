8.5 مليارات ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة بسلطنة عمان خلال الربع الثالث

بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من العام 2024، نحو 8 مليارات و511 مليونا و900 ألف ريال عُماني.

وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، أن مساهمة المؤسسات العاملة فعليا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت نحو 82 %، مقارنة بـ 81.4 % للربع الثالث من عام 2023.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، 6 مليارات و279 مليون ريال، بما نسبته 60.5 %، بارتفاع نسبته 4.3 %، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 665 مليونا و800 ألف ريال، بما نسبته 6.4 %، بارتفاع نسبته 3 %، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 716 مليون ريال، بما نسبته 6.9 %، بارتفاع نسبته 3.2 %.

وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا مليونا و804 آلاف و547 عاملا، مقارنة بمليون و792 ألفا و932 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما بلغ عدد المؤسسات 260 ألفا و780 مؤسسة للربع الثالث من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.