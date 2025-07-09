«المصرف» يعزز استراتيجيته للنمو بتعيينه رئيساً مالياً

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن تعيين هيتيش اشوك تاكار بمنصب الرئيس المالي، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام المصرف باستراتيجيته الجديدة التي أطلقها للفترة 2025 - 2028.

ويمثل هذا التعيين خطوة محورية في تعزيز القيادة المالية اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وسيتولى هيتيش دوراً أساسياً في صياغة الاستراتيجية المالية للمصرف ومواءمتها مع رؤيته المستقبلية، كما سيقود مبادرات التخطيط المالي وإدارة الأداء وكفاءة رأس المال، مع دعم انتقال المصرف إلى نموذج تشغيلي أكثر مرونةً واعتماداً على التقنيات الرقمية.

ومن المتوقع أن تسهم رؤيته المستقبلية وجهوده في تسريع نمو أعمال المصرف في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «ينصب تركيز المصرف بشكل أساسي على تعزيز فريقنا الإداري، الذي يُعد الأساس للتنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا للنمو وتحقيق نتائج قوية وقيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا. ويسعدني أن أرحب بانضمام هيتيش الذي يمثل إضافة مهمة إلى فريق الإدارة العليا في مرحلة محورية من مسيرة نموّنا، وأتطلّع إلى إسهاماته القيّمة في مجالات تخصّصه».

وأضاف: «سنواصل العمل الدؤوب على تحقيق رؤيتنا الطموحة، وسنُسرّع وتيرة الاستثمارات في استراتيجيتنا للنمو، مع التركيز على تعزيز كفاءة رأس المال، وتحسين أطر إدارة المخاطر والامتثال. وكلنا ثقة بأن مساهمة هيتيش ستساعدنا على بناء مؤسسة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل».