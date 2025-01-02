أول طيران عربي يحدد موعد استئناف الرحلات إلى دمشق

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، أنها ستستأنف اعتباراً من السابع من يناير، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت قبل زهاء 13 عاماً عقب اندلاع النزاع في سوريا.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها "ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 يناير الجاري"، في خطوة اعتبرت "علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة"، وتأتي بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد.

وأكدت أنها تعمل "عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا معايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها".

وأشاد الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية بدر المير في بيان، باستئناف الرحلات إلى "سوريا البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية".

وكانت الدوحة التي اعتمدت موقفاً مناهضاً للأسد منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 13 عاماً، عرضت المساعدة "على استئناف مطار العاصمة عملياته" و"ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية" بحسب ما أفاد مسؤول قطري الشهر الماضي.

وكانت قطر الدولة الثانية التي تعيد رسمياً فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، عقب سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011، بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع.

على العكس من دول عربية أخرى، لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في مايو 2023.