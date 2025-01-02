38 % نمواً في الإنفاق السياحي في قطر خلال 2024

بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في دولة قطر مستوى 40 مليار ريال قطري خلال العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار 5.076.640 زائرا، مرتفعا بنسبة 25 في المائة قياسا بعام 2023 الذي سجل 4.046.281 زائرا.

وأكدت قطر للسياحة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء القطرية، ارتفاع إجمالي الإنفاق في الوجهة بواقع 38 في المائة ليصل إلى 40 مليار ريال قطري، كما حقق قطاع الضيافة القطري رقما قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة.

وذكرت قطر للسياحة أن شهر ديسمبر الماضي شهد وحده استقبال 594.079 زائرا، بزيادة نسبتها 14.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر الماضي بمقدار 74.000 زائر مقارنة بشهر نوفمبر 2024.