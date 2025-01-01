9 % نمواً في أعداد الركاب بالمطارات المصرية خلال 2024

ارتفع عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام 2024 بنسبة 9%، مقارنة بالعام 2023 ، وفق ما أعلنته وزارة الطيران المدني في مصر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ "، نقلا عن المركز الإعلامي التابع للوزارة، أن إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية بلغ خلال العام 2024، 22.097 مليون راكب مقارنة بـ 20.276 مليون راكب لعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية في المطارات المصرية خلال 2024 إلى 167.684 ألف رحلة جوية بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2023 والذي بلغ 162.773 ألف رحلة جوية.

وسجل مطار القاهرة الدولي 28.775 مليون راكب وذلك بإجمالي عدد رحلات جوية 211.664 ألف رحلة في 2024، بينما كان إجمالي عدد الركاب 26.463 مليون راكب لعدد رحلات جوية 198.943 ألف رحلة لعام 2023.