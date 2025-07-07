211 مليار جنيه مبيعات «طلعت مصطفى» في 6 أشهر بنمو 59%

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، الاثنين، زيادة مبيعاتها بأكثر من 59 في المئة بالنصف الأول من 2025، عازية هذا النمو إلى تزايد الطلب على مشروعات محلية وإقليمية.

وقالت المجموعة في بيان، إن إجمالي مبيعاتها بلغ 211 مليار جنيه (4.25 مليارات دولار) حتى 30 يونيو 2025، مقارنة بنحو 133 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر البيان «تضع هذه النتائج الشركة على مسار نمو جديد تماماً وتميزها عن المنافسة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة وحجم الربحية والقيمة المستقبلية المتوقعة لمساهمي المجموعة في المستقبل القريب، من خلال خطة التوسع الإقليمي الطموح في كل من سلطنة عمان والعراق».

وذكرت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن المبيعات الجديدة جاءت مدفوعة بالإقبال الكبير على مشروعاتها في مصر، والمملكة العربية السعودية، خاصة مدينتي، بريفادو، نور، ساوث بالساحل الشمالي، وبنان، وسيليا.