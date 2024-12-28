وزارة الطاقة التركية ترسل وفدا إلى سوريا للمساعدة في الحصول على الخدمات الأساسية

توجه وفد من وزارة الطاقة التركية إلى سوريا السبت لمساعدة السوريين في الحصول على الخدمات الأساسية بعد إطاحة بشار الأسد.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة نوشهير بوسط الأناضول إن "فريقا من وزارة الطاقة في طريقه إلى دمشق".

وأضاف "سنحدد احتياجات سوريا على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة (السوريين) من هذه الخدمات الأساسية".

تستضيف تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ فروا من سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وأحيا سقوط الأسد الآمال في عودة كثيرين منهم.

وقال مسؤولون أتراك إن نحو 31 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر.

وتابع بيرقدار "لقد استضفنا إخواننا وأخواتنا السوريين، وكانت تركيا على الجانب الصحيح من التاريخ".

وأضاف وزير الطاقة التركي "كان هناك حريق في منزل جارنا... والآن إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا كتركيا لإعادة بناء منزل جارنا".

وشدد على أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال ألب أرسلان بيرقدار "من المهم جدا أن تعود سوريا إلى وضعها الطبيعي".