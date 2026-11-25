11 يوماً هزت عرش الذكاء الاصطناعي

لعنة المؤسس الواحد.. ماذا حدث داخل الشركة؟

في الثامن من نوفمبر 2026، لم يكن أحد في «وول ستريت» يتوقع أن إقراراً شخصياً من رئيس تنفيذي سيشعل عاصفة تبتلع أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأهم شركة في عصر الذكاء الاصطناعي.

خلال أيام معدودة، تحولت «إنفيديا» - التي كانت تسجل إيرادات ربع سنوية تتجاوز 115 مليار دولار - من رمز للاستقرار والنمو الأسطوري إلى ساحة اختبار قاسية جمعت بين سقوط القيادة، وشبهات التهرب من قيود تصدير الرقائق إلى الصين، وتدخلات سياسية من أعلى مستوى انتهت بإعادة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إلى منصبه بعد 11 يوماً فقط من استقالته.

لم تكن الأزمة مجرد تصحيح سعري عابر لسهم تضخمت قيمته، بل كشفت هشاشة خفية في قلب عمالقة التكنولوجيا، كيف يمكن لشركة تتربع على عرش الحوسبة العالمية أن تهتز أركانها بمجرد غياب رجل واحد؟

بدأت الشرارة في 8 نوفمبر 2026، عندما أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، معرباً عن أسفه لزوجته، لكن الأزمة تجاوزت حدود السلوك الشخصي فور ربط تقارير إعلامية تلك العلاقة بمسؤولة سابقة في شركة «ميجا سبيد» (Megaspeed) ومقرها سنغافورة، وهي شركة تخضع لتدقيق وتحقيقات أمريكية بشأن شبهات تحويل رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير.

وتسارعت الضربات في الأيام التالية مع ظهور مزاعم بشأن علاقات أخرى داخل الشركة، ما حوّل الملف من زلة شخصية إلى أزمة حوكمة وامتثال تهدد سمعة الشركة أمام الجهات التنظيمية في واشنطن.

وفي 12 نوفمبر، رضخ هوانغ للضغوط وأعلن استقالته من منصبيه رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، بالتزامن مع تقارير عن مزاعم إضافية وتعيين هارفي جونز رئيساً لمجلس الإدارة. ومع خروج الرجل الذي صاغ هوية الشركة واستراتيجيتها لعقود، دخلت «إنفيديا» منطقة مجهولة.

أرقام قياسية

المفارقة اللافتة أن الأزمة انفجرت في وقت كانت فيه مؤشرات «إنفيديا» التشغيلية في ذروة قوتها، فبعد سنوات من بناء منظومة متكاملة تجمع بين معالجات الرسوميات والبرمجيات ومنصات الحوسبة، أصبحت الشركة المورد الأساسي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالمياً، وقفز سهمها إلى قمة قاربت 243.37 دولاراً خلال نطاق 52 أسبوعاً.

وحتى في خضم العاصفة، أعلنت الشركة في 17 نوفمبر 2026 عن نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 محققة إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار بنمو سنوي تخطى 100%، استحوذ قطاع مراكز البيانات منها على 107.6 مليارات دولار.

لكن في «وول ستريت»، لم تشفع هذه المليارات للسهم؛ فالمستثمرون الذين كانوا يسعّرون الشركة عند مضاعفات مرتفعة اعتماداً على استمرار النمو بلا عوائق، وجدوا أنفسهم أمام مخاطر لا يمكن قياسها في الميزانيات، فراغ قيادي مفاجئ، وتحقيقات أمريكية حول سلاسل التوريد والوسطاء في آسيا، وقلق متزايد من اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي على الديون والتمويل الضخم لمواصلة الإنفاق على مراكز البيانات، وهو ما يجعل القطاع بأكمله حساساً لأي تغير في تكلفة الاقتراض أو شهية التمويل.

سقوط «وول ستريت»

تحت وطأة الغموض، تحول التوتر إلى موجة بيع عنيفة، وفي جلسة 20 نوفمبر 2026، هوى السهم بنحو 14% ليغلق عند 125.53 دولاراً - أدنى إغلاق له خلال عام بعد ملامسة قاع سنوي عند 124.50 دولاراً - لتصل خسائره الشهرية إلى نحو 40.85%، وتتبخر أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية عند ذروة الهبوط، وسط اضطرابات حادة ضربت مراكز التداول والمراهنات على اتجاه السهم.

لم يكن السوق يعاقب «إنفيديا» على تراجع مبيعاتها، بل كان يعيد تسعير «علاوة الثقة» التي طالما تمتع بها هوانغ، بعد أن اتضح أن هيمنة الشركة على سوق الرقائق لم تمنع انكشافها أمام مخاطر الحوكمة والقيود الجيوسياسية.

العودة من بوابة السياسة

في 23 نوفمبر 2026، انقلب المشهد رأساً على عقب، فبعد 11 يوماً فقط من الاستقالة، صوّت مجلس إدارة «إنفيديا» بالإجماع على إعادة جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة.

وجاءت العودة عقب تحركات ومشاورات سياسية لافتة، تضمنت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها دعمه لعودة هوانغ وتقارير عن تواصله مع مجلس الإدارة.

وبدا أن اعتبارات الأمن التكنولوجي الأمريكي والمنافسة المحتدمة مع الصين في سباق الذكاء الاصطناعي رجّحت كفة الإبقاء على القائد الذي بنى تفوق الشركة، خشية أن يؤدي استمرار الفراغ القيادي إلى إرباك المورد الأهم للتكنولوجيا الاستراتيجية الأمريكية.

وفي اليوم نفسه، بعثت واشنطن برسالة حازمة في ملف الامتثال، إذ أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إدراج شركة «ميجا سبيد» وكيانات مرتبطة بها على قائمة الحظر التجاري (Entity List) على خلفية شبهات التحايل على ضوابط التصدير.

وتنفس المستثمرون الصعداء مؤقتاً؛ إذ قفز السهم بنسبة 31.5% في جلسة 23 نوفمبر ليغلق عند 165.05 دولاراً، قبل أن يتراجع في اليوم التالي بنسبة 5.9% إلى 155.38 دولاراً، ثم يواصل تذبذبه قرب نطاق 141 إلى 143 دولاراً في تداولات 25 نوفمبر، محافظاً على قيمة سوقية تفوق 3.4 تريليونات دولار، في وقت يستعد فيه هوانغ للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

معضلة المؤسس الواحد

أغلقت عودة هوانغ باب الذعر الفوري في الأسواق، لكنها فتحت نقاشاً أعمق حول مستقبل الحوكمة في شركات التكنولوجيا العملاقة. فالشركة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات أثبتت عملياً أنها لا تزال رهينة شخصية مؤسسها، إلى درجة أن غيابه لأقل من أسبوعين هز ثقة المستثمرين واستدعى تدخلاً سياسياً لإعادته.

كما وضعت هذه التطورات استقلالية مجلس الإدارة تحت المجهر؛ إذ يبرز التساؤل حول ما إذا كان قرار العودة نابعاً من تقييم مؤسسي خالص لمصلحة المساهمين، أم استجابة لضغوط السوق والسياسة، فضلاً عن التحدي القائم أمام الشركة لإثبات صرامة أنظمتها الرقابية في تتبع مسار رقائقها ومنع تسربها عبر وسطاء دوليين.

لقد كشفت أيام نوفمبر العاصفة أن التفوق التكنولوجي والأرباح القياسية قد يصنعان إمبراطورية، لكنهما لا يغنيان عن مؤسسات محصنة بالحوكمة الرشيدة.

وفي صناعة أصبحت فيها الرقائق خط الدفاع الأول في الصراع الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، يبقى السؤال معلقاً في «وول ستريت»: هل نجت «إنفيديا» فعلاً بعودة مؤسسها، أم أنها أجّلت فقط مواجهة نقطة ضعفها الكبرى؟!