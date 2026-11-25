فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً مؤقتة على واردات السيارات الهجينة من عدد من الدول من بينها الصين واليابان وتركيا وبريطانيا والمغرب، بهدف حماية مصنعي السيارات في التكتل الموحد.

ويأتي القرار الصادر أمس الثلاثاء الرابع والعشرين من نوفمبر، عقب اتفاق توصلت إليه بروكسل مع بكين الشهر الماضي، يقضي بتحديد واردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة، أي ما يعادل نحو نصف عدد السيارات المتوقع وصولها إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من ديسمبر، وتُعد بمثابة إجراءات «وقائية» يتعين تطبيقها على جميع كبار مصدري السيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتُعد هذه الإجراءات مؤقتة، وتسري لمدة أقصاها 200 يوم، بالتزامن مع استمرار التحقيق. وفي حال خلصت المفوضية الأوروبية إلى اقتراح فرض تدابير نهائية تستمر لفترة أطول، فسيتعين أن تحظى هذه التدابير بتأييد واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واستندت المفوضية الأوروبية في تحقيقها إلى الواردات على مدار آخر 6 أشهر من 2025 وأول 6 أشهر من العام الجاري، مع تركيز واضح على الصادرات الصينية.

وحددت المفوضية الأوروبية حصة المغرب من صادرات السيارات الهجينة الجديدة المسموح بإدخالها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عند 23.9 ألف سيارة، موزعة على ثلاث فترات تمتد من ديسمبر المقبل وحتى يونيو 2027.

وظلت صادرات السيارات الهجينة من جميع الدول الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي، دون سقوف الكميات المحددة، والتي احتُسبت استناداً إلى مستويات عام 2025، مضافاً إليها نحو 15 %.