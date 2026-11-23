أعلن البنك المركزي المصري إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل «أندرويد»، بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بما يسمح للمستخدمين بإضافة بطاقاتهم المصرفية إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، وإجراء معاملات الدفع اللاتلامسية.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إتاحة الخدمة تأتي في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وتطوير نظم وخدمات الدفع، وتبني التقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، ويدعم جهود الشمول المالي، ويقود نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأضاف أن إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدفع الرقمية، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من استخدام هواتفهم لإجراء معاملات الدفع بسهولة وأمان.

وتأتي الخطوة امتداداً للمرحلة الأولى من مشروع ترميز بطاقات الدفع، التي تضمنت إتاحة الخدمة عبر «Apple Pay» في ديسمبر 2024.

وبلغ عدد المعاملات المنفذة من خلال الخدمة نحو 292 مليون معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 228 مليار جنيه، حتى نهاية سبتمبر 2026، بحسب البنك المركزي المصري.

وتتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية إلى تطبيقات الهاتف المحمول، واستخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

ويتم التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية، مثل بصمة الوجه أو الإصبع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، كما تسمح الخدمة بإتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية، دون الحاجة إلى إظهار بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يعزز مستويات الأمان، ويسرّع تنفيذ عمليات الشراء.

وتُتيح خدمة «Google Pay»، التابعة لشركة غوغل، إجراء المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت وداخل التطبيقات والمتاجر، باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، من خلال تطبيق «Google Wallet»، بما يسمح للمستخدمين بإتمام عمليات الدفع دون الحاجة إلى استخدام البطاقات المصرفية بشكل مباشر.

وكان البنك المركزي المصري أصدر في ديسمبر 2024 القواعد المنظمة لترميز بطاقات الدفع، بالتزامن مع إتاحة خدمة «Apple Pay»، التي تسمح بإجراء المدفوعات باستخدام أجهزة «آيفون»، والساعات الذكية التابعة لشركة أبل.

24 مليون مستخدم للخدمات المصرفية الرقمية

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة، إن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بلغ نحو 24.21 مليون مستخدم، بإجمالي معاملات وصلت قيمتها إلى نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.

وأضاف أن عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» تجاوز 24 مليون عميل، فيما تخطى عدد المعاملات المنفذة عبر المنظومة 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 تريليونات جنيه حتى سبتمبر 2026.

وأشار إلى ارتفاع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 67 مليون محفظة، بإجمالي معاملات تجاوز 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر الماضي، بما يعكس اتساع قاعدة الاعتماد على أدوات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية.

التوسع في خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية

وفي ما يتعلق بخدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية أوضح أبو النجا التوسع في منظومة ترميز بطاقات الدفع، التي شهدت إطلاق خدمة «Apple Pay» في ديسمبر 2024، مع العمل على إتاحة الخدمات ذاتها على أجهزة «أندرويد».

وأكد أن البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، بما يتيح فتح الحسابات المصرفية، والحصول على الخدمات المالية إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر

وكشف نائب محافظ البنك المركزي ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79 % بنهاية يونيو 2026، بما يعادل نحو 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة.

وبلغ معدل الشمول المالي بين المرأة 72.5 %، فيما سجل نحو 58 % بين الشباب.