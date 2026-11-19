وقّعت حكومة سلطنة عُمان، اليوم، اتفاقية امتياز مع شركتي طاقة عُمان وإكسون موبيل لتقييم وتطوير موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في منطقة مكارم الكبرى (مربع رقم 20)، باستثمارات أولية متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، تمهيداً لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الغاز الطبيعي وتسييله، يُتوقع أن تصل استثماراته إلى عدة مليارات من الدولارات خلال مرحلتي التطوير والإنتاج.

وقّع الاتفاقية من جانب حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة طاقة عُمان المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقّعها عن شركة إكسون موبيل، دان أمان، رئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج.

وتتضمن الاتفاقية فترة تقييم يلتزم خلالها المستثمرون بتنفيذ برنامج عمل متكامل يشمل إجراء الدراسات الفنية وحفر الآبار التقييمية اللازمة لتحديد سقف القدرة الإنتاجية للحقل. وتشكل نتائج هذه المرحلة الأساس لتحديد حجم الإنتاج المستهدف ومتطلبات تطوير الحقل والبنية الأساسية اللازمة للإنتاج والمعالجة.

وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة، وتنمية احتياطيات الغاز الطبيعي، وزيادة القدرات الإنتاجية، بما يدعم الجهود لتنويع مصادر الدخل ورفع المحتوى المحلي من الصناعات المصاحبة.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الهيدروكربونية، من خلال تطوير مشروعات صناعية متكاملة والتوسع في صناعات الغاز الطبيعي المسال والصناعات المرتبطة به، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويرفع مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن دخول شركة إكسون موبيل للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان يعكس جاذبية القطاع للشركات العالمية الكبرى، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا والتقنيات العالمية المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج من المكامن المعقدة والصعبة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتطوير القدرات الفنية والكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة.

ويرتبط تطوير موارد الغاز في منطقة مكارم الكبرى بمشروع مقترح لإنشاء مرافق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة إنتاجية مستهدفة تتراوح بين 6 و9 ملايين طن سنوياً، مع إمكانية تحديد طاقة إنتاجية أعلى وفقاً لما تسفر عنه الدراسات الفنية وتقييم سقف القدرة الإنتاجية للحقل، بما يعزز قدرات سلطنة عُمان في صناعة الغاز الطبيعي المسال ويوسع حضورها في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع استثمارات إضافية في البنية الأساسية للغاز ومرافق المعالجة والتسييل والتصدير، إلى جانب تحفيز الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به في الدقم، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية والصناعية، بما يعزز التكامل بين أنشطة الإنتاج والتصنيع والتصدير.

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص جديدة للشركات العُمانية في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يوسع الأثر الاقتصادي للاستثمارات ويعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.

وتجمع الشراكة بين طاقة عُمان وإكسون موبيل القدرات الاستثمارية والخبرات الفنية والتقنيات العالمية المتقدمة لتطوير موارد الغاز المكتشفة، بما يمهد لإقامة مشروع صناعي طويل الأمد يدعم تنافسية قطاع الغاز في سلطنة عُمان ويعزز دوره في أسواق الطاقة العالمية.