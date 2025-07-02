4 وفيات وإصابة 22 في حادث غرق بارجة بخليج السويس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء الحادث الذي تعرّضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12"، مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس، والذي أسفر عن غرق البارجة بالكامل.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن 4 من المصابين نقلوا جوًا، بينما نقل الـ18 الآخرين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة بمحافظة الغردقة، وجرى تحويل جثامين الضحايا الأربعة إلى مستشفى الغردقة العام.

وأكدت رفع درجة الاستعداد في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر والمستشفيات القريبة، لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ، ورصد أي مستجدات في موقع الحادث على مدار الساعة.