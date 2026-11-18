حققت مجموعة «إي اف چي القابضة» إيرادات بقيمة 6.7 مليارات جنيه مصري، خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو 5 % على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار «إي اف چي هيرميس»، ومنصة التمويل غير المصرفي «إي اف چي فاينانس»، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق الإقليمية.

وأوضحت المجموعة، في بيان نتائجها المالية الصادر، أمس، أن إيرادات «إي اف چي هيرميس» ارتفعت بنسبة 36 % لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، فيما سجلت «إي اف چي فاينانس» نمواً بنسبة 26 % إلى 1.9 مليار جنيه. في المقابل بلغت إيرادات بنك «نكست» 1.8 مليار جنيه، بانخفاض 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تضمنت إيرادات استثنائية من بيع أصول غير أساسية، وباستبعاد أثر تلك الإيرادات يرتفع نمو إيرادات المجموعة إلى 27 %.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي اف چي القابضة»: «إن المجموعة حافظت على أداء تشغيلي ومالي مرن، مستفيدة من تنوع نموذج أعمالها عبر قطاعاتها الرئيسية الثلاثة». وأضاف أن «هيرميس» استفادت من نمو أنشطة الوساطة والخزانة، فيما واصلت «فاينانس» تحقيق أداء قوي، بقيادة النمو المتسارع لشركة «ڤاليو»، بينما حافظت العمليات المصرفية الأساسية في بنك «نكست» على نموها، رغم غياب الإيرادات الاستثنائية المسجلة في فترة المقارنة.

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة، شاملاً المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، 4.6 مليارات جنيه، بارتفاع 20 % على أساس سنوي، نتيجة زيادة المصروفات الإدارية والعاملين والمخصصات، إلى جانب تكاليف التوسع التشغيلي والاستثمارات في مختلف الأنشطة.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 720 مليون جنيه، بانخفاض 15 % مقارنة بالربع الثالث من 2025، وعزت المجموعة ذلك إلى انخفاض مساهمة بنك «نكست» نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة، وتراجع أرباح «إي اف چي فاينانس»، بفعل ارتفاع التكاليف الضريبية، والضغوط على أداء شركة «تنميه»، رغم التعافي القوي في ربحية «إي اف چي هيرميس».

وأشارت المجموعة إلى أنه بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناتجة عن بيع أصول غير أساسية في الربع الثالث من 2025، والمصروفات غير المتكررة للعاملين خلال الربع الثالث من 2026، كان صافي الربح سيبلغ 805 ملايين جنيه، بنمو سنوي قدره 96 %، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي الأساسي.

«هيرميس» تستعيد الربحية

وعلى مستوى بنك الاستثمار ارتفعت إيرادات «إي اف چي هيرميس» إلى 2.9 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن أنشطة الخزانة وأسواق المال، التي سجلت إيرادات بقيمة 598 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 220 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، مستفيدة من مكاسب فروق العملة والأرباح غير المحققة لرأس المال المخصص للاستثمار الأولي، كما ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة 11 % إلى 1.7 مليار جنيه، مع نمو إيرادات العمليات في السوق المصرية 33 % إلى 877 مليون جنيه، وحافظت الشركة على المركز الأول في أسواق دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، بحصص سوقية بلغت 44.7 % و38.9 % و40.5 % على التوالي، فيما جاءت ثانية في البورصة المصرية بحصة 19.6 %.

وارتفعت إيرادات إدارة الأصول والاستثمار المباشر 8 % إلى 551 مليون جنيه، فيما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 342 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قدرها 170 مليون جنيه قبل عام.

«ڤاليو» تقود نمو التمويل غير المصرفي

وفي «إي اف چي فاينانس» قادت «ڤاليو» نمو الإيرادات، بعدما ارتفعت إيراداتها 62 % إلى 1.2 مليار جنيه، مدعومة بتوسع شبكة التجار التي تجاوزت 10.3 آلاف تاجر، وزيادة إصدارات التمويل 51 % إلى 8.5 مليارات جنيه، إلى جانب مكاسب عمليات التوريق، كما ارتفعت إيرادات التخصيم 60 % إلى 62 مليون جنيه، وقفزت إيرادات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 353 % إلى 26 مليون جنيه، فيما بلغت إيرادات التأجير التمويلي 162 مليون جنيه، مع نمو التمويلات الجديدة 78 % إلى 4.9 مليارات جنيه، ورغم نمو الإيرادات انخفض صافي ربح القطاع 43 % إلى 150 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع الضرائب وحقوق الأقلية واستمرار الضغوط على «تنمية».

«نكست» يعزز الأصول والقروض

أما بنك «نكست» فواصل تسجيل نمو في أنشطته المصرفية الأساسية، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد 19 % إلى 1.5 مليار جنيه، وزاد صافي الأتعاب والعمولات 28 % إلى 231 مليون جنيه.

ونمت أصول البنك 23 % إلى 117.3 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 45 % إلى 60.8 مليار جنيه، وزادت ودائع العملاء 18 % إلى 95.9 مليار جنيه، وبلغت مساهمة البنك في صافي أرباح المجموعة 228 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية، فيما سجل صافي ربحه المستقل بعد الضريبة 442 مليون جنيه.