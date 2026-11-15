«شل» مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقل «مينا غرب» بالبحر المتوسط

أعلنت شركة شل مصر بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مينا غرب، الواقع بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية في البحر المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.

وقالت داليا الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركات شل في مصر، إن بدء الإنتاج من الحقل بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه يعكس قوة الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة، وأهمية تنسيق الجهود، وتوحيد الأهداف منذ المراحل الأولى للمشروع.

وأضافت أن الشركة عملت، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة كوفبيك، على اتخاذ القرارات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع ودفعه قدماً، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يسهم في دعم إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، ويعزز خطط الاستثمار في موارد الغاز بالمناطق البحرية المصرية.

160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً

وتتولى شركة غرب مينا للغاز إدارة عمليات الحقل، الذي جرى ربطه بشبكة خطوط أنابيب مشروع غرب الدلتا العميق، من خلال خط أنابيب جديد، يبلغ طوله 7 كيلو مترات، لنقل الغاز إلى مجمع البرلس لمعالجته قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأسهم استخدام البنية التحتية القائمة في تسريع أعمال تنمية الحقل، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وكانت شل قد أعلنت في 30 يونيو 2025 اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل مينا غرب.

وتتولى شل تشغيل الحقل بحصة تبلغ 60 %، بالشراكة مع شركة كوفبيك «مصر» المحدودة، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 %، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووزارة البترول والثروة المعدنية.