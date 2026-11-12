«ويش موني» و«فيزا» تعززان مكافحة الاحتيال الرقمي في المنطقة

أعلنت شركة «ويش موني» (Whish Money) ومقرها الإقليمي في الإمارات تعاونها مع «فيزا» لتطبيق حلول «فيتشرسبيس» (Featurespace) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز رصد عمليات الاحتيال المالي وحماية المعاملات عبر مختلف قنوات الدفع في لبنان والمنطقة.

ويعتمد الحل على تحليل بيانات المعاملات والسلوكيات المالية لتقييم المخاطر واكتشاف الأنشطة غير المعتادة والمعاملات المشبوهة، بما يعزز مستويات الأمان في خدمات الدفع والتحويلات.

وأوضحت «ويش موني» أن قيمة المدفوعات السنوية المتداولة عبر منصتها تجاوزت 40 مليار دولار، مشيرة إلى اعتماد التقنية الجديدة في جميع خدمات الدفع التي تقدمها، لحماية أكثر من 2.5 مليون مستخدم، إلى جانب التجار والشركاء.

وقال جاد كوسا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التعاون يتيح الاستفادة من تقنيات متقدمة لرصد العمليات المشبوهة بدقة كبرى، وتعزيز ثقة العملاء في خدمات إرسال الأموال والدفع والاستلام.

من جانبها، أكدت «فيزا» أن دمج التحليل السلوكي وتقييم المخاطر مع منظومتها الأمنية يوفر قدرات أكثر شمولاً في مواجهة أساليب الاحتيال المتطورة.

ومن جانبه، قال والتر ليروني، رئيس الخدمات ذات القيمة المضافة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فيزا": «تتطلب مكافحة الاحتيال مقاربة شاملة لا تقتصر على مراقبة معاملة واحدة بمفردها. ويجمع هذا الحل المبتكر بين تحليل السلوك الدقيق، وتقييم المخاطر، وشبكتنا الأمنية المتقدمة، ما يُمكّن شركاءنا مثل «ويش موني» من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في التصدي لأي محاولات احتيال».