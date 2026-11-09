أرباح أدنوك للتوزيع تتجاوز 2.9 مليار درهم في 9 أشهر



سجلت «أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26 % على أساس سنوي إلى 4.11 مليارات درهم ما يعادل (1.12 مليار دولار)، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 37 % ليتجاوز 2.9 مليار درهم (791 مليون دولار).

و ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.46 مليارات درهم ما يعادل 944 مليون دولار، بما يعكس صلابة الأسس التشغيلية والمالية للشركة. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 6.12 مليارات درهم (1.67 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع كميات الوقود المباعة وتحقيق مكاسب من المخزون، إلى جانب تنامي مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود والعمليات الدولية.

نمو مستدام

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تنوع أعمالنا وتكامل منصتنا التشغيلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو. ونواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزية أعمالنا للمستقبل، من خلال التوسع في أنشطة التجزئة غير الوقود ذات هوامش الربحية المرتفعة والمضي قدماً في تنفيذ خططنا للتوسع الدولي. ومن خلال مبادرات استراتيجية، من بينها خططنا المقترحة لدخول سوق جنوب أفريقيا، نمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتنا كشركة دولية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

قطاع التجزئة

نما إجمالي أرباح أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود في «أدنوك للتوزيع» بنسبة 13 % على أساس سنوي ليصل إلى 217 مليون دولار (796 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاعَي التجزئة وإدارة العقارات، إلى جانب زيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15 %. كما أطلقت «أدنوك للتوزيع» منصة «Engage من أدنوك»، وهي شبكة إعلانية متكاملة لقطاع التجزئة تعتمد على البيانات وتستند إلى استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يتيح تطوير مصدر جديد للإيرادات ذي هوامش ربحية مرتفعة وقابل للتوسع. وتنفذ «أدنوك للتوزيع» أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم تجارب تفاعل مخصصة للعملاء.

وساهم مفهوم «The Hub من أدنوك»، الذي طورته الشركة لتوفير وجهات تجزئة متكاملة على الطرق، في دعم نمو أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود، إذ توفر هذه الوجهات مساحات تعادل ثلاثة أضعاف المساحات المتاحة في محطات الخدمة التقليدية، وتجمع بين خدمات التنقل وتجارب أسلوب الحياة العصري. ومع تشغيل ثمانية مواقع حالياً، تخطط «أدنوك للتوزيع» لافتتاح 30 موقعاً من «The Hub من أدنوك» بحلول عام 2030، في إطار سعيها إلى تعزيز فرص النمو في قطاع التجزئة غير الوقود من خلال توسيع محفظة الخدمات والمنتجات في قطاعَي التجزئة والعناية بالمركبات.

71 محطة

وأضافت «أدنوك للتوزيع» 71 محطة خدمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة بذلك مستهدفها الأولي للتوسع في شبكة المحطات للعام بأكمله قبل الموعد المحدد. وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وصل إجمالي عدد محطات شبكة «أدنوك للتوزيع» إلى 1.081 محطة خدمة، فيما رفعت الشركة مستهدفها للتوسع في الشبكة خلال عام 2026 إلى ما بين 80 إلى 90 محطة جديدة، بما يعكس استمرار زخم تنفيذ استراتيجيتها وثقتها في فرص النمو المستقبلية. كما أكدت «أدنوك للتوزيع» مستهدفاتها لعام 2026، التي تشمل إضافة ما بين 50 إلى 60 نقطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية وافتتاح خمسة مواقع جديدة من «The Hub من أدنوك». وبالتوازي مع توسع شبكة محطاتها، سجلت «أدنوك للتوزيع» كميات وقود مباعة قياسية بلغت 11.86 مليار لتر خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت الكميات المباعة عبر قطاع التجزئة إلى 8.26 مليارات لتر، مدعومة بالتوسع في شبكة محطات الخدمة داخل الدولة وتنفيذ مبادرات موجهة لزيادة أعداد الزوار والعملاء. وفي إطار التزامها بتوفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على الطرق السريعة الرئيسية في الدولة بحلول عام 2030، وسعت «أدنوك للتوزيع» شبكة «E2GO» لشحن المركبات الكهربائية بنسبة 18 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

التوسع

وكانت «أدنوك للتوزيع» قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن صفقة الاستحواذ المقترحة على محفظة أعمال شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا»، في خطوة استراتيجية تدعم طموحها للتحول إلى شركة دولية رائدة في قطاعَي التنقل والتجزئة. ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة واستيفاء شروط الإغلاق، ستجعل الصفقة جنوب أفريقيا رابع دولة تدشن فيها الشركة عملياتها التشغيلية. من المتوقع أن تسهم صفقة الاستحواذ المقترحة في زيادة ربحية السهم بنسبة 6 % خلال السنة المالية الأولى بعد إتمامها.

التوقعات المستقبلية

وتواصل «أدنوك للتوزيع» تعزيز أعمالها الأساسية في قطاعَي الوقود والتجزئة، بالتوازي مع التوسع في أسواق جديدة واستقطاب المزيد من العملاء وتطوير منصات إضافية للنمو. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث بواقع 5.14 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار (642 مليون درهم). ومن المتوقع أن يرفع صرف هذه التوزيعات في مطلع ديسمبر المقبل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة منذ الطرح العام الأولي إلى 6 مليارات دولار (22 مليار درهم). وبناءً على توقعاتها الإيجابية للأرباح، تتوقع «أدنوك للتوزيع» أن يتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2026 حاجز الـ 700 مليون دولار (2.56 مليار درهم)، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح للفترة 2026–2030، التي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون دولار (2.56 مليار درهم) أو ما لا يقل عن 75 % من صافي الأرباح، أيهما أعلى.