وزير النفط العراقي: مشاورات مع أوبك لرفع سقف تصدير النفط

كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير اليوم السبت عن أن معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الوزير خضير قوله إن "العراق ينتج يوميا أكثر من خمسة ملايين برميل نفط وهناك اختلاف بين الطاقة الإنتاجية ومثيلتها التصديرية بالنسبة للعراق".

وذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تفرض على العراق طاقة إنتاجية بحدود أربعة ملايين و 330 ألف برميل يوميا في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج سقف خمسة ملايين برميل ، مشيرا إلى أن وزارة النفط ملتزمة بسقف الصادرات الذي تحدده منظمة أوبك".

وأضاف أن "هناك حوارا مع منظمة أوبك لرفع سقف الصادرات نظرا للخصوصية التي يتمتع بها العراق وطبيعة الظروف التي مر بها على مدار العقود الخمسة الماضية ، والعراق يستحق رفع معدلات الإنتاج من أجل توفير العائدات المالية الضرورية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية".

ويسير العراق بخطوات ثابته نحو تنفيذ خطط رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030 بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية .

وتخوض شركات أمريكية حاليا أبرزها إكسون موبيل وشيفرون مفاوضات في العراق للفوز باستثمارات في حقلي غربي القرنة الأول ومجنون وهي من الحقول العملاقة في العراق وحقول أخرى في محافظة ذي قار لدعم خطط العراق في زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام.