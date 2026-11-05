«مبادلة كابيتال» تطلق استراتيجية دائمة للأسواق الخاصة عبر «آي كابيتال»

أعلنت شركة «آي كابيتال» (iCapital)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية وحلول الاستثمار، إتاحة استراتيجية استثمارية دائمة في الأسواق الخاصة للمستثمرين المؤهلين عبر منصتها الرقمية، تتولى إدارتها «مبادلة كابيتال»، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق وصول المستثمرين ومديري الثروات في الشرق الأوسط وآسيا إلى فئة الأصول البديلة.

وتعتمد الاستراتيجية على هيكل صندوق استثماري دائم، يتيح نوافذ استرداد فصلية وفق ضوابط محددة، مع التركيز على حماية رأس المال، والحد من التقلبات، وتتنوع محفظة الصندوق بين الاستثمارات المشتركة والاستثمارات الأولية والثانوية، مع توجيه الجزء الأكبر منها نحو الأصول الناضجة، التي تتمتع بقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستمرة.

ويستند هذا النموذج إلى الجمع بين خبرات «مبادلة كابيتال» في إدارة الاستثمارات البديلة، ومنظومة «آي كابيتال» التقنية وشبكة توزيعها العالمية، لتوفير فرص استثمارية مرنة، تستجيب لاحتياجات المستثمرين المؤهلين وتطلعاتهم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمارات الخاصة، التي تشمل الملكية الخاصة والدين الخاص والعقارات والبنية التحتية، باعتبارها فئة أصول تتيح للمستثمرين تنويع مصادر العائد والتعرض لفرص استثمارية، تختلف عن الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق العامة، وتستهدف الشراكة تمكين مديري الثروات والمستشارين الماليين وعملائهم من الوصول إلى هذه الفرص عبر منصة رقمية موحدة.

وسيُطرح الصندوق من خلال منصة «آي كابيتال ماركت بليس» (iCapital Marketplace)، التي توفر للمستشارين الماليين ومديري الثروات مجموعة من منتجات الاستثمار البديل، التي يقدمها مديرو أصول عالميون، وتشمل الملكية الخاصة والدين الخاص والعقارات والبنية التحتية وصناديق التحوط، كما تتيح المنصة إدارة رقمية لمختلف مراحل دورة الاستثمار، إلى جانب أدوات البحث والتثقيف الاستثماري والتقارير التفصيلية، بما يدعم كفاءة متابعة الاستثمارات وإدارة المحافظ.

وقال بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية وعضو اللجنة الإدارية في «آي كابيتال»، إن إتاحة الاستراتيجية تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور الشركة في الشرق الأوسط، وتؤكد التزامها بمواكبة النمو المتسارع في المنطقة وتلبية تطلعات المستثمرين. وأضاف أن توفير عروض «مبادلة كابيتال» عبر المنصة يتيح توسيع نطاق الوصول إلى هذه الفرص، بالاستفادة من البنية التكنولوجية والأنظمة التشغيلية للشركة، لتقديم تجربة استثمارية متكاملة، تشمل الخدمات الرقمية والتثقيفية والتقارير.

من جانبه قال ماكس فرانزيتي، رئيس قسم الحلول في «مبادلة كابيتال»، إن الإقبال على الاستثمار في الأسواق الخاصة يشهد زخماً متزايداً في الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن الشراكة مع «آي كابيتال» توفر منصة متطورة، تتيح الاستجابة لهذا الطلب بكفاءة، وعلى نطاق أوسع.

ويعزز الإعلان مسار توسع «آي كابيتال» في منطقة الخليج، بعد افتتاح مكتبها في أبوظبي، والحصول على ترخيص سوق أبوظبي العالمي «ADGM»، إلى جانب تطوير قدراتها في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعكس هذه الخطوات توجه الشركة إلى تعزيز حضورها الإقليمي، وتوسيع إتاحة المنتجات الاستثمارية البديلة عبر الحلول التقنية.