«المركزي المصري» يسمح للبنوك بتقديم خدماتها عبر وكلاء مصرفيين

دبي - البيان

أجاز البنك المركزي المصري للبنوك الاستعانة بوكلاء مصرفيين لتقديم مجموعة من الخدمات نيابة عنها، تشمل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء والتحقق من هوياتهم، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها في المناطق التي لا تتوافر بها فروع بنكية.

وقال البنك المركزي، في بيان صدر الثلاثاء، إن مجلس إدارته وافق على قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، بما يسمح بتقديم بعض الخدمات من خلال منافذ الجهات التي تتولى دور الوكيل، بدلاً من اقتصار تقديمها على الفروع التابعة للبنوك.

وتتيح القواعد للعملاء تقديم طلبات الحصول على عدد من الخدمات المصرفية عبر فروع الوكلاء، بما في ذلك إجراءات فتح الحسابات وتحديث البيانات والتعرف إلى هوية العملاء، وفق ضوابط تنظيمية ورقابية تحدد المعايير الواجب الالتزام بها.

وأكد الإطار الجديد استمرار مسؤولية البنوك عن الخدمات التي يقدمها وكلاؤها، وخضوع هذه الأنشطة للضوابط التي يحددها البنك المركزي، بما يضمن تنظيم العلاقة بين البنوك والجهات الوكيلة ويعزز الرقابة على تقديم الخدمات خارج الفروع المصرفية.

ومن شأن إتاحة هذه القنوات توسيع نقاط الوصول إلى الخدمات البنكية، وخصوصاً في المناطق التي لا تغطيها شبكة الفروع التقليدية، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتيسير تعامل الأفراد مع القطاع المصرفي.