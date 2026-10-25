تباين بورصات الخليج.. ومؤشر السعودية يسجل أسوأ أداء في 18 شهراً

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، وظلت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي تحت الضغط، إذ أبقى التوتر واضطرابات الشحن في الممرات البحرية الرئيسية المستثمرين في حالة حذر.
وتراجع المؤشر البحريني 0.2 %، وهبط المؤشر العماني 1.4 %، في حين صعد المؤشر الكويتي 0.5 %، وفي قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة ليصعد 0.1 %.
وسجل المؤشر السعودي أسوأ أداء خلال 18 شهراً، حيث قلص خسائره ليغلق منخفضاً 2.7 % بعد أن هبط 3.4 %، مسجلاً أسوأ أداء خلال اليوم منذ أبريل 2025، لتصل خسائر المؤشر خلال شهر أكتوبر 2026 إلى أكثر من 1000 نقطة وبنسبة 9.6 %.
وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم، تقدمها أرامكو السعودية عند 25.18 ريالاً، منخفضاً بنسبة 1 %، ومصرف الراجحي عند 58.10 ريالاً، متراجعاً بنسبة 3 %.
وأغلق سهم أنابيب الشرق عند 149.50 ريالاً، متراجعاً بنسبة 9 % عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
وهبط العديد من الأسهم بالنسبة القصوى أو بنسبة قريبة منها، مثل: حلواني إخوان والخزف السعودي وعناية وإيه إف جي ريتيل والاتحاد وجازادكو ومجموعة فتيحي ورؤوم وأمانة.
وتراجع سهم أسترا الصناعية بأكثر من 8 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.