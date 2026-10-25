تباين بورصات الخليج.. ومؤشر السعودية يسجل أسوأ أداء في 18 شهراً

أغلقت ​معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، وظلت ​أسهم دول مجلس التعاون ⁠الخليجي تحت الضغط، إذ أبقى التوتر واضطرابات الشحن في الممرات البحرية الرئيسية المستثمرين في حالة حذر.

وتراجع المؤشر البحريني 0.2 %، وهبط المؤشر العماني ‌1.4 %، في حين صعد المؤشر الكويتي 0.5 %، وفي قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة ليصعد 0.1 %.

وسجل المؤشر السعودي أسوأ أداء خلال 18 شهراً، حيث قلص خسائره ليغلق منخفضاً 2.7 % بعد أن هبط 3.4 %، مسجلاً أسوأ أداء خلال اليوم منذ أبريل 2025، لتصل خسائر المؤشر خلال شهر أكتوبر 2026 إلى أكثر من 1000 نقطة وبنسبة 9.6 %.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم، تقدمها أرامكو السعودية عند 25.18 ريالاً، منخفضاً بنسبة 1 %، ومصرف الراجحي عند 58.10 ريالاً، متراجعاً بنسبة 3 %.

وأغلق سهم أنابيب الشرق عند 149.50 ريالاً، متراجعاً بنسبة 9 % عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط العديد من الأسهم بالنسبة القصوى أو بنسبة قريبة منها، مثل: حلواني إخوان والخزف السعودي وعناية وإيه إف جي ريتيل والاتحاد وجازادكو ومجموعة فتيحي ورؤوم وأمانة.

وتراجع سهم أسترا الصناعية بأكثر من 8 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.