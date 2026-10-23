الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

سيطرت الضغوط البيعية على أداء أسواق الأسهم العربية، خلال الأسبوع الماضي، مع هيمنة اللون الأحمر على شاشات التداول وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية والتصعيد في المنطقة وما يفرضانه من ضبابية على آفاق الأسواق.

وانعكست هذه الأجواء على شهية المخاطرة واتجاهات السيولة، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تعيد رسم توقعاتهم بشأن الاستقرار الإقليمي وانعكاساته على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وواصلت الأسواق تقييم أحدث جولات نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية ومواجهة الضغوط التشغيلية وتكاليف التمويل.

سوق دبي

حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 890.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ344.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 149.4 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5734.19 نقطة، متراجعاً بـ2.27 % في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم العربية للطيران 5.4 %، والوطنية الدولية القابضة 5.16 %، وبنك المشرق 2.45 %، وتكافل الإمارات 1.74 %.

في المقابل، تراجعت أسهم أمان 20.2 %، وسلامة 18.6 %، ووطنية إنترناشيونال 12.7 %، واتحاد إنيرجي 12.6 %، واكتتاب القابضة 11.96 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9588.41 نقطة منخفضاً 2.26 % خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 938 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 645.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 555.6 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الخليج 32.1 %، ومجموعة أرام 10 %، والعربي المتحد 4.38 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %.

في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار 14.2 %، والصير مارين 12.4 %، ومنازل العقارية 11.3 %، وجي إف أتش 9.2 %.

السعودية

سجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً بنسبة 4.06 %، فاقداً نحو 410.68 نقاط، ليهبط إلى مستوى 9695.86 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات باستثناء الطاقة.

كما انخفضت القيمة السوقية بـ114.59 مليار ريال لتهوي إلى 8.916 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 9.03 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفع إجمالي قيم التداول إلى نحو 18.84 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول إلى 1.32 مليار سهم.

وتصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بتراجع 28.29 %، تلاه سهم وفرة الذي هبط بنسبة 17.53 %، ثم سهم مسك بانخفاض 17.15 %، فيما تصدر سهم العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 8.88 %، تلاه سهم كيان السعودية بارتفاع نسبته 7.03 %، وعزم 6.1 %.

الكويت

كذلك واصلت بورصة الكويت تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، مع هيمنة اللون الأحمر على القطاعات المتداولة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89 % ليغلق عند النقطة 8723.6، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.18 % مُنهياً التعاملات عند مستوى 8290.81 نقطة.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.60 % ليصل إلى 8278.92 نقطة، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الأسبوع بهبوط نسبته 4.92 % عند النقطة 9086.19.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 49.65 مليار دينار في نهاية تعاملات الأسبوع.

وتراجعت السيولة لتسجل 288.36 مليون دينار، وتراجعت أحجام التداول إلى 1.08 مليار سهم.

وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد تصدر سهم أسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 17.93 %، تلاه سهم أولى تكافل الذي هبط بنسبة 17.76 %، ثم سهم تنظيف بانخفاض 12.57 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.11 %، تلاه سهم كميفك بارتفاع 7.94 %، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.69 %.

قطر

أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، إذ هبط المؤشر العام بنسبة بلغت 2.26 %، ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8611.1 نقطة.

وانعكست هذه الضغوط السعرية بشكل مباشر على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، والتي فقدت نحو 9.24 مليارات ريال قطري خلال أسبوع، لتصل قيمتها بنهاية التعاملات إلى 526.39 مليار ريال قطري.

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.86 مليار ريال قطري، وكميات التداول 884.85 مليون سهم، عبر 155.03 ألف صفقة.

وتصدر سهم الإجارة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.60 %، تلاه سهم قطر وعمان بنسبة 8.82 %، ثم سهم استثمار القابضة بانخفاض 7.88 %، بينما تصدر سهم الشركة التحويلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 7.27 %، تلاه سهم مخازن بارتفاع 7.02 %، ثم سهم الأسمنت بنسبة 2.63 %.

مسقط

شهدت بورصة مسقط أداءً متراجعاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ مني المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بانخفاض بلغت نسبته 3.9 %، مغلقاً عند مستوى 7379.41 نقطة، تحت ضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.74 % إلى 38.686 مليار ريال، مقارنة بنحو 39.37 مليار ريال في الأسبوع السابق، بخسائر سوقية إجمالية بلغت 683.9 مليون ريال.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 17.7 % إلى 750.45 مليون سهم، كما هبطت قيمة التداولات بنسبة 21.58 % إلى 214.74 مليون ريال.

وتصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10.83 %، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية متراجعاً بنسبة 10.38 %، ثم سهم المها للسيراميك بنسبة 9.52 %.

في المقابل، تصدر سهم الغاز الوطنية قائمة الأسهم الرابحة بنمو 32.26 %، تلاه سهم الخليجية لإنتاج الفطر بنسبة 8.81 %، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.33 %.

البحرين

سجلت بورصة البحرين تراجعاً ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1851.61 نقطة منخفضاً بنسبة 1.3 %، وفي الاتجاه نفسه، شهد مؤشر البحرين الإسلامي هبوطاً بنسبة 2.09 % لينهي تداولاته عند مستوى 854.70 نقطة.

على صعيد حركة التداولات والنشاط في السوق، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 3.051.008 دنانير بحرينية، وتم تحقيق هذه القيمة من خلال تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 8.925.223 سهماً.

أما بالنسبة لأداء الشركات المدرجة وحركتها السعرية، فقد أظهرت نتائج التداول تفوق الشركات المتراجعة؛ حيث ارتفعت أسهم شركتين فقط لتكونا ضمن قائمة الأكثر ربحاً، بينما انخفضت أسهم 9 شركات لتسجل تراجعاً وتستقر في قائمة الأكثر انخفاضاً خلال هذه الفترة.

وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات بانخفاض 4.40 %، تلاه سهم جي إف أتش منخفضاً بنسبة 3.40 %، ثم سهم أي بي إم بنسبة 2.84 %، بينما ارتفع سهما عقارات السيف وتكافل بنسبة 4.62 % و7.08 % على التوالي.

بورصة مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي، على تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم، بقيادة مؤشر EGX70 EWI الذي سجل أكبر انخفاض بنسبة 7.02 %، تلاه مؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.05 %، ثم مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ومؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه انخفاضاً بنسبة 2.34 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 51052.26 نقطة، مقابل 52273.34 نقطة في بداية الفترة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي التعاملات عند 63379.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04 %، مسجلاً 2694.68 نقطة.

وتصدر مؤشر EGX70 EWI قائمة التراجعات الأسبوعية، بعدما انخفض بنسبة 7.02 %، ليغلق عند 17184.31 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 18481.55 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 EWI تراجعاً بنسبة 6.05 %، لينهي الأسبوع عند 23117.46 نقطة، مقابل 24607.43 نقاط عند بداية التعاملات.

وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ليغلق عند 38866.32 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 41231.41 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند 6037.81 نقطة، مقابل 6378.90 نقطة في بداية الفترة.

وسجل مؤشر EGX35-LV انخفاضاً بنسبة 5.27 %، ليغلق عند 5917.26 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6246.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي الأسبوع عند 63379.43 نقطة، مقابل 65238.45 نقطة في بداية الفترة.

وعلى صعيد المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه، فقد أغلق تعاملات الأسبوع عند 51052.26 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.34 %، بعدما افتتح الفترة عند 52273.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 52910.41 نقاط، بينما بلغ أدنى مستوى 49621.20 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 EWI أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 18494.07 نقطة، وأدنى مستوى عند 16666.08 نقطة، قبل أن يغلق عند 17184.31 نقطة، فيما تحرك مؤشر EGX100 EWI بين أعلى مستوى عند 24.614.44 نقطة، وأدنى مستوى عند 22423.84 نقطة، لينهي الفترة عند 23117.46 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر الشريعة EGX33، فقد سجل أعلى مستوى عند 6,408.91 نقاط وأدنى مستوى عند 5,941.23 نقطة، وأغلق عند 6,037.81 نقطة، كما سجل مؤشر EGX35-LV أعلى مستوى عند 6,247.13 نقطة وأدنى مستوى عند 5,775.42 نقطة، لينهي الأسبوع عند 5,917.26 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 Capped أعلى مستوى خلال الفترة عند 65,912.59 نقطة، وأدنى مستوى عند 61,456.78 نقطة، قبل أن يغلق عند 63,379.43 نقطة، فيما تحرك مؤشر تميز بين أعلى مستوى عند 41,460.55 نقطة، وأدنى مستوى عند 37,919.80 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند 38,866.32 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04%، ليغلق عند 2,694.68 نقطة، مقابل 2,693.53 نقطة في بداية الأسبوع، ولم يتضمن التقرير قيمتي أعلى وأدنى مستوى للمؤشر خلال الفترة.