89 % قفزة رحلات ميرسك عبر قناة السويس خلال 9 أشهر

سجلت رحلات مجموعة «ميرسك» عبر قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 89% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 276 رحلة بحمولات صافية 23.3 مليون طن، وبنسبة نمو في الحمولات تقترب من 233%.

وأوضحت رباب بولس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «ميرسك»، على هامش اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس: تتطلع المجموعة لعودة كافة الخدمات الملاحية التابعة لها للعبور من القناة بحلول شهر مارس من العام القادم 2027، بحسب «سي إن بي سي عربية».

وقفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 56.7% على أساس سنوي لتصل إلى 567.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس، بدعم مباشر من زيادة أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 27% مسجلة 1358 سفينة، بحمولات صافية إجمالية قدرها 68.3 مليون طن، وبزيادة سنوية بلغت نسبة 51.1%.