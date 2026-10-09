الأسواق العربية تحت الضغط.. محصلة أسبوعية حمراء

أنهت معظم الأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع تحت الضغط، لتسجل محصلة أسبوعية يغلب عليها اللون الأحمر، وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية.

جاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تزايد المخاوف من التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، والترقب الحذر لمآلات حرب إيران، إلى جانب اتساع رقعة عدم اليقين؛ ما دفع المتعاملين لإعادة ترتيب مراكزهم المالية وتفضيل التريث انتظاراً لما ستسفر عنه التطورات السياسية وتفادياً للمخاطر المترتبة عليها.

دبي

وبشكل عالم طالت التراجعات أسواق المال المحلية رغم تباين أداء الأسواق بين جلسات الأسبوع ليتقلص مؤشر دبي على أساس أسبوعي بنسبة 1.4% مغلقاً عند مستوى 5818 نقطة، وحقق السوق إجمالي تداولات 2.5 مليار درهم عبر 65.5 ألف صفقة تمت على مدار الأسبوع.

وتصدر سهم الوطنية القابضة الأسهم الرابحة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم، ثم سعر سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 4% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم سلامة 2.56% إلى سعر 1.8 درهم، ثم سعر سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% لسعر 0.29 درهم.

في المقابل تقلص سعر سهم العربية للطيران على مدار جلسات الأسبوع 6.96% إلى 4.41 دراهم، وسهم الإمارات ريم للاستثمار 4.8% إلى سعر1.79 درهم، وتقلص سعر سهم طلبات 4.5% إلى 1.06 درهم، وتقلص سعر مزايا 4.2% إلى 0.91 درهم، ثم سعر سهم السلام السودان 3.2% إلى 0.51 درهم، بإغلاق الجلسات.

أبوظبي

فيما تقلص مؤشر أبوظبي 1.78% خلال الأسبوع ليستقر عند 9795 نقطة بإغلاق الجمعة.

وحقق السوق قيمة تداولات أسبوعية ناهزت 5 مليارات درهم من خلال قرابة 118 ألف صفقة.

وكان سهم طيران أبوظبي أكبر الرابحين بنسبة 11% لسعر 5.86 دراهم، ثم سهم دار التأمين بنسبة 9.7% إلى سعر 1.36 درهم، ثم سهم العربي المتحد بنسبة 7.2% لسعر 1.43 درهم، وارتفع سعر سهم أدنوك للإمداد بنسبة 6.67% لسعر 7.52 دراهم، وسعر سهم أمريكانا بنسبة 5.17% لسعر 2.44 درهم.

بينما تقلص سعر سهم ايبيكس 6.2%، وسهم بريسايت أيه 6%، ثم سهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 6% أيضاً، وسهم فيرتيغلوب 5.9%، فيما تقلص سعر سهم إنفيكتوس 5.7%.

السعودية

وأنهى المؤشر العام للبورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، مغلقاً عند مستوى 10376.28 نقطة، وبما يمثل انخفاضاً نسبته 0.16% أو 16.69 نقطة.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية التعاملات الأسبوعية نحو 9.224 تريليونات ريال سعودي.

وعلى صعيد النشاط وحركة التداول، شهدت السوق سيولة إجمالية 17.369 مليار ريال، عبر تداول نحو 882.22 مليون سهم من خلال 1.881 مليون صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم تسهيل قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.12%، تلاه سهم بدجت السعودية الذي هبط بنسبة 8.12%، ثم سهم إكسترا بانخفاض 7.81%.

بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم حديد وطني قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنمو 32.97%، تلاه سهم بحر العرب الذي صعد بنسبة 20.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة نمو 17.60%.

الكويت

وواصلت بورصة الكويت مسارها الهبوطي خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، لتغلق على تراجعات جماعية شملت كافة مؤشراتها الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي.

تراجع المؤشر الأول 0.89% إلى 9032.36 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.93% إلى مستوى 8632.71 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.27% ليغلق عند 10084.29 نقطة، بينما تكبد المؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية 1.11% ليهبط إلى 8860.03 نقطة.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى مستوى 51.70 مليار دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 52.19 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع السابق.

كما انخفض إجمالي أحجام الأسهم المتداولة إلى 1.30 مليار سهم، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 362.24 مليون دينار كويتي، عبر 101.33 ألف صفقة.

تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 18.05%، تلاه سهم فنادق الذي انخفض 17.87%، ثم سهم ساحل بنسبة انخفاض 15.68%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم امتيازات قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نسبتها 34.05%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 21.24% ثم سهم التخصيص بارتفاع 20.85%.

قطر

وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، ليهبط المؤشر العام 2.03% مسجلاً خسارة 186.63 نقطة، أنهى على إثرها التداولات عند مستوى 9005.61 نقاط مقارنة بمستواه في الأسبوع قبل الماضي.

كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 1.87% لتصل بنهاية التعاملات إلى 546.05 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 556.45 مليار ريال في ختام الأسبوع قبل الماضي، لتفقد السوق نحو 10.40 مليارات ريال من قيمتها.

وبلغت السيولة الإجمالية المسجلة خلال الأسبوع نحو 1.52 مليار ريال قطري، جرى تسجيلها من خلال تداول 666.47 مليون سهم، وذلك عبر تنفيذ 95.73 ألف صفقة.

وتصدر سهم العامة قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 6.12%، تلاه سهم زاد الذي هبط 4.56%، ثم سهم إنماء الذي انخفض 3.74%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ودام قائمة المكاسب بنمو 7.4%، تلاه سهم قطر وعمان 6.5%، ثم سهم المستثمرين بنسبة ارتفاع 4.2%.

مسقط

وخالف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» الاتجاه، مسجلاً مكاسب ملحوظة بدعم من الصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية، لينهي التداولات عند مستوى 7832.25 نقطة، بعدما أضاف إلى رصيده 233.74 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.08%.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.63% لتصل بنهاية التعاملات إلى 39.891 مليار ريال عماني.

وارتفع إجمالي أحجام التداول 46.51% إلى 1.361 مليار ورقة مالية، كما قفزت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 58.44% لتسجل 417.39 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية والأكثر نشاطاً، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.48%، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة بزيادة نسبتها 10.39%، ثم سهم الأسماك العمانية الذي ارتفع 9.52%.

في المقابل، تصدر سهم بنك عمان العربي قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بهبوطه 13.2%، يليه سهم العنقاء للطاقة بتراجع 7.42%، ثم سهم مسقط للغازات 6.47%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين تراجعاً أسبوعياً، لينخفض مؤشر البحرين العام إلى 1,895.54 نقطة، متراجعاً بمقدار 8.96 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 0.47% مقارنة بإغلاقه السابق. وتكبد مؤشر البحرين الإسلامي خسارة أسبوعية أكبر بلغت 1.24% بعدما هبط بواقع 11.22 نقطة ليختتم التعاملات عند 894.35 نقطة.

وبلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع 5.822.670 سهماً، والتي جرى التعامل عليها بقيمة إجمالية بلغت 1.530.364 ديناراً بحرينياً.

تصدر سهم ITHMR قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً 8.70%، تلاه سهم BISB بنسبة 7.04%، ثم سهم SEEF الذي انخفض 4.79%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم NHOTEL قائمة المكاسب مرتفعاً 9.52%، ثم سهم TRAFCO بنمو 0.77%، وسهم NBB بارتفاع 0.58%.