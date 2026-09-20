إيرادات قناة السويس تقفز 56.7 % في أغسطس

قفزت إيرادات قناة السويس خلال أغسطس الماضي بنسبة 56.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 567.1 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال أغسطس عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن، وبزيادة سنوية 51.1 % مقابل 1070 سفينة بحمولات صافية 45.2 مليون طن خلال أغسطس 2025.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة، مضيفاً أن التحديات الراهنة أثبتت عدم وجود طريق بديل ومستدام لقناة السويس.

أوضح أن التعامل مع المتغيرات والتحديات الراهنة يتطلب طرح وتطبيق حلول غير تقليدية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات البحرية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع الملاحي.

أشار إلى أن الهيئة تعاملت مع التحديات المختلفة من خلال سياسات مرنة واستراتيجية تستهدف التحول إلى أحد أبرز الكيانات الاقتصادية في صناعة النقل والخدمات البحرية، عبر توطين الصناعة البحرية والتوسع في منظومة الخدمات البحرية.

وتعكس بيانات الملاحة تحسناً ملحوظاً في حركة العبور بالقناة، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية اضطرابات جيوسياسية انعكست خلال السنوات الأخيرة على حركة السفن وسلاسل الإمداد ومسارات النقل البحري.