البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الفيدرالي برفع الفائدة

رفعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق ‌يتراوح من 3.75 % إلى 4 %، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 سبتمبر. ‌

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، وقال إن القرار يأتي اتساقاً مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي.

وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع أسعار الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 3.65 % إلى 3.9 %.

كما سار البنك المركزي القطري في الاتجاه نفسه برفع سعر فائدة الإيداع إلى 4.10 % والإقراض إلى 4.60 % وإعادة الشراء إلى 4.35 %.

وقرر أيضاً مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25 % إلى 4.50 % بدءاً من تاريخ 17 سبتمبر 2026.

ورفع البنك المركزي العُماني أيضاً سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 %)، ليصبح 4.5 %، وذلك اعتباراً من 17 سبتمبر 2026.

أما البنك المركزي الكويتي فقد أبقى على ‌أسعار الفائدة دون تغيير، ‌وقال في بيان منفصل إن البيانات ⁠الحالية تعكس «سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي» في البلاد.