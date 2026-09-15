شريف بشارة في المرتبة السابعة لأقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

حلّ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في المرتبة السابعة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 2026.

ويشغل بشارة كذلك منصب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء مؤسسة نور دبي.

وتضم قائمة «فوربس» نخبة من 50 قائداً مؤسساً يسهمون في رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، إلى جانب قائمة أخرى تضم 100 قائد تنفيذي يقودون أكبر الشركات وأكثرها تأثيرًا في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.