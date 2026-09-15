«لِعماد» و«أذربيجان القابضة للاستثمار» تستكشفان فرصاً استراتيجية



بحضور فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، شهدت العاصمة باكو توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وأذربيجان، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الأولويات التنموية للبلدين.

ووقّع الاتفاقية في باكو معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان. وبموجبها، يستكشف الجانبان فرصاً استثمارية استراتيجية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة والربط الرقمي.

وأكد الزعابي أن أذربيجان تمثل وجهة مثالية لتوسيع التعاون الاستثماري، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها حلقة وصل مع آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فرصاً قادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وشبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.

وتزامناً مع ذلك، عززت «مصدر» حضورها في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لاستكشاف وتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، تشمل توسعة محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، عبر إضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب دراسة تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.

كما تبحث «مصدر» و«إيه جي إي سي» تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط، مستفيداً من الخبرات التي طورتها «مصدر» في مشروعها العملاق بأبوظبي لدمج الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين البطاريات. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه أذربيجان لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، ومع خبرة «مصدر» المتنامية في تطوير حلول الطاقة النظيفة القابلة للتخزين والتشغيل على مدار الساعة.

كما أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالكهرباء وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويعزز هذا التعاون مسار «مصدر» في أذربيجان، حيث تعمل الشركة على تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما تبلغ قدرة مشاريعها قيد التطوير في البلاد نحو 1 غيغاواط، إضافة إلى محطة «كاراداغ» التي دخلت مرحلة التشغيل بقدرة 230 ميغاواط، وتنتج أكثر من 500 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.

وتعكس الاتفاقيات الجديدة اتجاهاً متنامياً نحو توسيع الشراكة الإماراتية ـ الأذربيجانية من التجارة والاستثمار التقليدي إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز موقع البلدين بوصفهما شريكين اقتصاديين في منطقة تمتد من الخليج إلى آسيا الوسطى.