لولو تفتتح أحد أكبر فروعها في المدينة المنورة

عززت مجموعة لولو حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد، في خطوة تستهدف توسيع شبكة متاجرها في المملكة وتوفير تجربة تسوق متكاملة للحجاج والسكان والزوار.

ويُعد الفرع الجديد أكبر متاجر لولو في المدينة المنورة وثاني فروع المجموعة في المدينة، كما يرفع عدد متاجرها في المملكة إلى 79 فرعاً، فيما تدير المجموعة أربعة متاجر داخل المشاعر المقدسة لتوفير المنتجات والاحتياجات الأساسية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وافتُتح الهايبرماركت بحضور فهد عليان المغير، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، وأحمد بكر زيدان، الأمين العام للغرفة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وأكد يوسف علي إم. إيه أن التوسع يعكس التزام المجموعة بتوفير تجارب تسوق مريحة ومتكاملة للحجاج والسكان والزوار، مشيراً إلى أن توسع لولو في المملكة يسهم كذلك في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ويقع الهايبرماركت بالقرب من محطة قطار الحرمين على طريق الملك خالد، ويمتد على مساحة تقارب 95,648 قدماً مربعة موزعة على طابقين، مع مواقف سيارات واسعة.

ويقدم الفرع مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات سكان المدينة المنورة وضيوفها.

وشهد الافتتاح حضور سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي للولو، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارث، مدير لولو في السعودية، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.