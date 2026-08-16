تغييرات واسعة في مؤشرات بورصة مصر تدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر

أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي تضمنت دخول 4 شركات وخروج مثلها من مؤشر EGX30 الرئيسي، إلى جانب تغيير 12 شركة في مكونات مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، على أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتباراً من أول سبتمبر 2026.

وبحسب نتائج المراجعة، انضمت إلى المؤشر الثلاثيني شركات مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، ومستشفى كليوباترا.

وفي المقابل، خرجت من مؤشر EGX30 شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للأسمنت، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما».

وشهد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تغييرات أوسع، مع انضمام 12 شركة، منها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، وجورميه إيجيبت فودز، والكابلات الكهربائية المصرية، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتونز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنيان للتنمية والتجارة.

وفي المقابل، خرجت من المؤشر السبعيني شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة.

وتأتي المراجعة بالتزامن مع تعديل البورصة منهجية اختيار مكونات المؤشر الثلاثيني، بحيث أصبح الترتيب النهائي للشركات المؤهلة يعتمد بنسبة 50 % على رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرية التداول و50 % على متوسط قيمة التداول اليومي، بدلاً من الاعتماد على التداول فقط.

كما استحدثت البورصة آلية للحد من معدل دوران الشركات داخل مؤشر EGX70، تسمح بالإبقاء على الشركات الحالية طالما جاءت ضمن أفضل 85 شركة من حيث متوسط قيمة التداول اليومي، بهدف تقليص التغيرات الكبيرة في مكونات المؤشر.