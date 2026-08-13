العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، وجاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين خلال الشهر. وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف بغداد، والمصرف العراقي الإسلامي.

وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) أداءً أفضل من مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.4 %، مدعوماً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها إحدى الشركات الرئيسية المكوّنة للمؤشر. وأقرت شركة بغداد للمشروبات الغازية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.0 %. وأسهمت توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء القوي لأسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد، في دعم الأداء النسبي لمؤشر العائد الإجمالي.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 4.2 % خلال شهر تموز، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد. وفي المقابل، تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.6 %، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. وباستبعاد أثر توزيعات الأرباح، كان المؤشر سيسجل تراجعاً أقل بنسبة 0.6 %.

وخلال شهر يوليو، أعلنت كل من الشركة العراقية لإنتاج البذور ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي، وهما غير مدرجين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت الشركة العراقية لإنتاج البذور توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.2 %، فيما أقر مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.7 %.

وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 12 % على أساس شهري خلال شهر يوليو ليبلغ 79.5 مليون دولار أمريكي. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة 54 % ليصل إلى 9.0 ملايين دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الموسمي في نشاط التداول الذي يُسجل عادةً خلال أشهر الصيف. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 93.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقات الأوامر المتقابلة في القطاع خلال الشهر، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.1 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.1 %، وقطاع الزراعة بنسبة 1.0 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.6 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.

وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يوليو، من بينها 17 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5 %، فيما ارتفعت تسع شركات بأكثر من 10 %. وتصدّر مصرف الخليج التجاري قائمة الارتفاعات بنسبة 153.8 %، تلاه شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 45.5 %.

قالت آيشغول أوزغه أوزغور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة: يعكس أداء شهر يوليو مرونة سوق الأسهم العراقية، حيث سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً رغم التباطؤ الموسمي في نشاط التداول، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية. كما وفّر تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بيئة أكثر إيجابية لمعنويات المستثمرين، في وقت من شأن توسيع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاستثمار أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد العراقي. ويعكس استمرار الأداء الإيجابي لأسهم رئيسية في القطاع المصرفي اهتمام المستثمرين المستمر بالسوق.

ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر يوليو، شهدت صادرات النفط تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بأكثر من 153 % على أساس شهري لتتجاوز 1.25 مليون برميل يومياً، بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها الصادرات خلال شهر يونيو.