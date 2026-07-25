الكويت تبرم اتفاقية بـ 16 مليار دولار مع تحالف عالمي بقطاع الطاقة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد بقيمة 16 مليار دولار، من خلال إبرام شركة نفط الكويت التابعة لها اتفاقية «مشروع شاهين» لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المخصصة لتصدير النفط الخام، مع تحالف عالمي تقوده صناديق استثمار، تديرها شركات «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كي.كي.أر».

وتتوقع المؤسسة أن تدر هذه الصفقة عوائد نقدية مقدمة تبلغ 7.85 مليارات دولار، لدعم خطط رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.

وبموجب الاتفاقية ستؤسس شركة شراكة، تمتلك فيها «نفط الكويت» أغلبية بـ 51 % مقابل 49 % للتحالف الاستثماري، لتتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب بطول 320 كيلو متراً، مع منح «نفط الكويت» حق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لمدة 20.5 عاماً مقابل تعرفة مرتبطة بحجم التدفقات، مع بقاء الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية والإنتاجية بيد دولة الكويت.

وأكد الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويترجم الالتزام باستقطاب نخبة المستثمرين العالميين لتطوير البنية التحتية مع حفظ الملكية الوطنية، مشدداً على أن الصفقة تؤكد جاذبية الكويت الاستثمارية، ومرونة اقتصادها رغم التحديات الإقليمية.

تولى تقديم الاستشارات المالية لمؤسسة البترول الكويتية في هذه الصفقة، التي تخضع لاستيفاء المتطلبات والموافقات الرسمية في البلاد، كل من «سنترفيو بارتنرز»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان».